Informații privind prețul pentru CatSlap (SLAP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01007296$ 0.01007296 $ 0.01007296 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.29% Modificare de preț (1 zi) -4.54% Modificare de preț (7 zile) -14.20% Modificare de preț (7 zile) -14.20%

Prețul în timp real pentru CatSlap (SLAP) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SLAP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SLAP este $ 0.01007296, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SLAP s-a modificat cu +0.29% în decursul ultimei ore, cu -4.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CatSlap (SLAP)

Capitalizare de piață $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Ofertă află în circulație 3.95B 3.95B 3.95B Ofertă totală 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

Capitalizarea de piață actuală pentru CatSlap este $ 1.64M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SLAP este 3.95B, cu o ofertă totală de 7547128957.623448. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.14M.