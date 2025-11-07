Informații privind prețul pentru CATS (CATS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.61% Modificare de preț (1 zi) -5.89% Modificare de preț (7 zile) -26.39% Modificare de preț (7 zile) -26.39%

Prețul în timp real pentru CATS (CATS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CATS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CATS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CATS s-a modificat cu -0.61% în decursul ultimei ore, cu -5.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CATS (CATS)

Capitalizare de piață $ 329.87K$ 329.87K $ 329.87K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 329.87K$ 329.87K $ 329.87K Ofertă află în circulație 600.00B 600.00B 600.00B Ofertă totală 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CATS este $ 329.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CATS este 600.00B, cu o ofertă totală de 600000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 329.87K.