Prețul în timp real pentru Captain Kuma astăzi este 0.00599867 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru KUMA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru KUMA pe MEXC acum.

Preț Captain Kuma (KUMA)

Preț în timp real pentru 1 KUMA în USD:

$0.00599867
$0.00599867
-1.50%1D
Captain Kuma (KUMA) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru Captain Kuma (KUMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00591454
$ 0.00591454
Minim 24 h
$ 0.00624982
$ 0.00624982
Maxim 24 h

$ 0.00591454
$ 0.00591454

$ 0.00624982
$ 0.00624982

$ 0.01017393
$ 0.01017393

$ 0.0054502
$ 0.0054502

+0.22%

-1.52%

-11.26%

-11.26%

Prețul în timp real pentru Captain Kuma (KUMA) este $0.00599867. În ultimele 24 de ore, tokenul KUMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00591454 și un maxim de $ 0.00624982, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KUMA este $ 0.01017393, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0054502.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KUMA s-a modificat cu +0.22% în decursul ultimei ore, cu -1.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Captain Kuma (KUMA)

$ 5.42M
$ 5.42M

--
--

$ 5.42M
$ 5.42M

899.99M
899.99M

899,994,369.2753474
899,994,369.2753474

Capitalizarea de piață actuală pentru Captain Kuma este $ 5.42M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KUMA este 899.99M, cu o ofertă totală de 899994369.2753474. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.42M.

Istoric de preț pentru Captain Kuma (KUMA) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Captain Kuma la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Captain Kuma la USD a fost $ -0.0020788162.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Captain Kuma la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Captain Kuma la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-1.52%
30 de zile$ -0.0020788162-34.65%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Captain Kuma (KUMA)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Captain Kuma (USD)

Ce valoare va avea Captain Kuma (KUMA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Captain Kuma (KUMA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Captain Kuma.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Captain Kuma!

KUMA în monede locale

Tokenomie pentru Captain Kuma (KUMA)

Înțelegerea tokenomică a Captain Kuma (KUMA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru KUMA!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Captain Kuma (KUMA)

Cât valorează Captain Kuma (KUMA) astăzi?
Prețul pe viu pentru KUMA în USD este 0.00599867 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru KUMA în USD?
Prețul actual pentru KUMA la USD este $ 0.00599867. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Captain Kuma?
Capitalizarea de piață pentru KUMA este $ 5.42M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru KUMA?
Ofertă aflată în circulație pentru KUMA este 899.99M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru KUMA?
KUMA a obținut un preț ATH de 0.01017393 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru KUMA?
KUMA a avut un preț ATL de 0.0054502 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru KUMA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru KUMA este -- USD.
Va crește KUMA în acest an?
KUMA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru KUMA pentru o analiză mai aprofundată.
Actualizări importante din industrie pentru Captain Kuma (KUMA)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

