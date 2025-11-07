Informații privind prețul pentru Captain Kuma (KUMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h $ 0.00591454
Maxim 24 h $ 0.00624982
Maxim dintotdeauna $ 0.01017393
Cel mai mic preț $ 0.0054502
Modificare de preț (1 oră) +0.22%
Modificare de preț (1 zi) -1.52%
Modificare de preț (7 zile) -11.26%

Prețul în timp real pentru Captain Kuma (KUMA) este $0.00599867. În ultimele 24 de ore, tokenul KUMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00591454 și un maxim de $ 0.00624982, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru KUMA este $ 0.01017393, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0054502.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, KUMA s-a modificat cu +0.22% în decursul ultimei ore, cu -1.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Captain Kuma (KUMA)

Capitalizare de piață $ 5.42M
Volum (24 ore) --
Capitalizare de piață complet diluată $ 5.42M
Ofertă află în circulație 899.99M
Ofertă totală 899,994,369.2753474

Capitalizarea de piață actuală pentru Captain Kuma este $ 5.42M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru KUMA este 899.99M, cu o ofertă totală de 899994369.2753474. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.42M.