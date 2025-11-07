Informații privind prețul pentru Capa (CAPA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02191833$ 0.02191833 $ 0.02191833 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.71% Modificare de preț (1 zi) -0.75% Modificare de preț (7 zile) -15.69% Modificare de preț (7 zile) -15.69%

Prețul în timp real pentru Capa (CAPA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul CAPA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CAPA este $ 0.02191833, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CAPA s-a modificat cu +0.71% în decursul ultimei ore, cu -0.75% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.69% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Capa (CAPA)

Capitalizare de piață $ 140.51K$ 140.51K $ 140.51K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 447.31K$ 447.31K $ 447.31K Ofertă află în circulație 157.06M 157.06M 157.06M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Capa este $ 140.51K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CAPA este 157.06M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 447.31K.