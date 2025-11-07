Informații privind prețul pentru CaoCao (CAOCAO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.168365 $ 0.168365 $ 0.168365 Minim 24 h $ 0.196126 $ 0.196126 $ 0.196126 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.168365$ 0.168365 $ 0.168365 Maxim 24 h $ 0.196126$ 0.196126 $ 0.196126 Maxim dintotdeauna $ 0.310583$ 0.310583 $ 0.310583 Cel mai mic preț $ 0.063527$ 0.063527 $ 0.063527 Modificare de preț (1 oră) -0.13% Modificare de preț (1 zi) +2.47% Modificare de preț (7 zile) +137.33% Modificare de preț (7 zile) +137.33%

Prețul în timp real pentru CaoCao (CAOCAO) este $0.183172. În ultimele 24 de ore, tokenul CAOCAO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.168365 și un maxim de $ 0.196126, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CAOCAO este $ 0.310583, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.063527.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CAOCAO s-a modificat cu -0.13% în decursul ultimei ore, cu +2.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +137.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CaoCao (CAOCAO)

Capitalizare de piață $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M Ofertă află în circulație 30.32M 30.32M 30.32M Ofertă totală 30,323,047.63725053 30,323,047.63725053 30,323,047.63725053

Capitalizarea de piață actuală pentru CaoCao este $ 5.55M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CAOCAO este 30.32M, cu o ofertă totală de 30323047.63725053. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.55M.