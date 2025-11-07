Informații privind prețul pentru Caliber (CAL50) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.282291 $ 0.282291 $ 0.282291 Minim 24 h $ 0.286703 $ 0.286703 $ 0.286703 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.282291$ 0.282291 $ 0.282291 Maxim 24 h $ 0.286703$ 0.286703 $ 0.286703 Maxim dintotdeauna $ 0.309508$ 0.309508 $ 0.309508 Cel mai mic preț $ 0.155988$ 0.155988 $ 0.155988 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.42% Modificare de preț (7 zile) -0.56% Modificare de preț (7 zile) -0.56%

Prețul în timp real pentru Caliber (CAL50) este $0.284632. În ultimele 24 de ore, tokenul CAL50 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.282291 și un maxim de $ 0.286703, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CAL50 este $ 0.309508, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.155988.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CAL50 s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.56% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Caliber (CAL50)

Capitalizare de piață $ 28.46M$ 28.46M $ 28.46M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 28.46M$ 28.46M $ 28.46M Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Caliber este $ 28.46M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CAL50 este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 28.46M.