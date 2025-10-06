Informații privind prețul pentru CAIRE (CAIRE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00140604 $ 0.00140604 $ 0.00140604 Minim 24 h $ 0.00144062 $ 0.00144062 $ 0.00144062 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00140604$ 0.00140604 $ 0.00140604 Maxim 24 h $ 0.00144062$ 0.00144062 $ 0.00144062 Maxim dintotdeauna $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 Cel mai mic preț $ 0.00136258$ 0.00136258 $ 0.00136258 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +1.64% Modificare de preț (7 zile) +4.04% Modificare de preț (7 zile) +4.04%

Prețul în timp real pentru CAIRE (CAIRE) este $0.00143295. În ultimele 24 de ore, tokenul CAIRE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00140604 și un maxim de $ 0.00144062, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CAIRE este $ 0.00675754, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00136258.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CAIRE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +1.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CAIRE (CAIRE)

Capitalizare de piață $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Ofertă află în circulație 21.00M 21.00M 21.00M Ofertă totală 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru CAIRE este $ 30.09K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CAIRE este 21.00M, cu o ofertă totală de 21000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 30.09K.