Prețul în timp real pentru CAIRE astăzi este 0.00143295 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru CAIRE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru CAIRE pe MEXC acum.

Mai multe despre CAIRE

Informații de preț pentru CAIRE

Pagina oficială pentru CAIRE

Tokenomie pentru CAIRE

Prognoza prețurilor pentru CAIRE

Preț CAIRE (CAIRE)

Preț în timp real pentru 1 CAIRE în USD:

$0.00143295
+1.60%1D
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații.
USD
CAIRE (CAIRE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:31:39 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru CAIRE (CAIRE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00140604
Minim 24 h
$ 0.00144062
Maxim 24 h

$ 0.00140604
$ 0.00144062
$ 0.00675754
$ 0.00136258
--

+1.64%

+4.04%

+4.04%

Prețul în timp real pentru CAIRE (CAIRE) este $0.00143295. În ultimele 24 de ore, tokenul CAIRE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00140604 și un maxim de $ 0.00144062, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CAIRE este $ 0.00675754, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00136258.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CAIRE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +1.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața CAIRE (CAIRE)

$ 30.09K
--
$ 30.09K
21.00M
21,000,000.0
Capitalizarea de piață actuală pentru CAIRE este $ 30.09K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CAIRE este 21.00M, cu o ofertă totală de 21000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 30.09K.

Istoric de preț pentru CAIRE (CAIRE) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru CAIRE la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru CAIRE la USD a fost $ -0.0005381612.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru CAIRE la USD a fost $ -0.0003894623.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru CAIRE la USD a fost $ -0.001759182441327974.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+1.64%
30 de zile$ -0.0005381612-37.55%
60 de zile$ -0.0003894623-27.17%
90 de zile$ -0.001759182441327974-55.10%

Ce este CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume.

Resursă CAIRE (CAIRE)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru CAIRE (USD)

Ce valoare va avea CAIRE (CAIRE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale CAIRE (CAIRE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru CAIRE.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru CAIRE!

CAIRE în monede locale

Tokenomie pentru CAIRE (CAIRE)

Înțelegerea tokenomică a CAIRE (CAIRE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru CAIRE!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre CAIRE (CAIRE)

Cât valorează CAIRE (CAIRE) astăzi?
Prețul pe viu pentru CAIRE în USD este 0.00143295 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru CAIRE în USD?
Prețul actual pentru CAIRE la USD este $ 0.00143295. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru CAIRE?
Capitalizarea de piață pentru CAIRE este $ 30.09K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru CAIRE?
Ofertă aflată în circulație pentru CAIRE este 21.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru CAIRE?
CAIRE a obținut un preț ATH de 0.00675754 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru CAIRE?
CAIRE a avut un preț ATL de 0.00136258 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru CAIRE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru CAIRE este -- USD.
Va crește CAIRE în acest an?
CAIRE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru CAIRE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:31:39 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.