Informații privind prețul pentru Caesar (CAESAR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00843225 Maxim 24 h $ 0.00915497 Maxim dintotdeauna $ 0.02986281 Cel mai mic preț $ 0.00704573 Modificare de preț (1 oră) -0.19% Modificare de preț (1 zi) -0.13% Modificare de preț (7 zile) -16.33%

Prețul în timp real pentru Caesar (CAESAR) este $0.00875156. În ultimele 24 de ore, tokenul CAESAR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00843225 și un maxim de $ 0.00915497, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru CAESAR este $ 0.02986281, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00704573.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, CAESAR s-a modificat cu -0.19% în decursul ultimei ore, cu -0.13% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Caesar (CAESAR)

Capitalizare de piață $ 8.75M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.75M Ofertă află în circulație 1000.00M Ofertă totală 999,999,894.3282104

Capitalizarea de piață actuală pentru Caesar este $ 8.75M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru CAESAR este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999894.3282104. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.75M.