Informații privind prețul pentru BVM (BVM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00998283 $ 0.00998283 $ 0.00998283 Minim 24 h $ 0.01312819 $ 0.01312819 $ 0.01312819 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00998283$ 0.00998283 $ 0.00998283 Maxim 24 h $ 0.01312819$ 0.01312819 $ 0.01312819 Maxim dintotdeauna $ 6.94$ 6.94 $ 6.94 Cel mai mic preț $ 0.0089956$ 0.0089956 $ 0.0089956 Modificare de preț (1 oră) +0.13% Modificare de preț (1 zi) +2.44% Modificare de preț (7 zile) -14.88% Modificare de preț (7 zile) -14.88%

Prețul în timp real pentru BVM (BVM) este $0.01121998. În ultimele 24 de ore, tokenul BVM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00998283 și un maxim de $ 0.01312819, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BVM este $ 6.94, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0089956.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BVM s-a modificat cu +0.13% în decursul ultimei ore, cu +2.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BVM (BVM)

Capitalizare de piață $ 278.53K$ 278.53K $ 278.53K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Ofertă află în circulație 24.82M 24.82M 24.82M Ofertă totală 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

Capitalizarea de piață actuală pentru BVM este $ 278.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BVM este 24.82M, cu o ofertă totală de 99741589.87. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.12M.