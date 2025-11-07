Informații privind prețul pentru Bush Ripper ($RIPPER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.08% Modificare de preț (1 zi) +0.66% Modificare de preț (7 zile) -9.16% Modificare de preț (7 zile) -9.16%

Prețul în timp real pentru Bush Ripper ($RIPPER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul $RIPPER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $RIPPER este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $RIPPER s-a modificat cu +1.08% în decursul ultimei ore, cu +0.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bush Ripper ($RIPPER)

Capitalizare de piață $ 34.82K$ 34.82K $ 34.82K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 34.82K$ 34.82K $ 34.82K Ofertă află în circulație 420.69B 420.69B 420.69B Ofertă totală 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Bush Ripper este $ 34.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $RIPPER este 420.69B, cu o ofertă totală de 420690000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 34.82K.