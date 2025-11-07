Informații privind prețul pentru Burning Jup (BURN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00216675 Maxim 24 h $ 0.00226352 Maxim dintotdeauna $ 0.00350848 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.01% Modificare de preț (1 zi) +0.87% Modificare de preț (7 zile) -22.85%

Prețul în timp real pentru Burning Jup (BURN) este $0.00218698. În ultimele 24 de ore, tokenul BURN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00216675 și un maxim de $ 0.00226352, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BURN este $ 0.00350848, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BURN s-a modificat cu -0.01% în decursul ultimei ore, cu +0.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Burning Jup (BURN)

Capitalizare de piață $ 158.73K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 213.40K Ofertă află în circulație 72.58M Ofertă totală 97,577,450.351506

Capitalizarea de piață actuală pentru Burning Jup este $ 158.73K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BURN este 72.58M, cu o ofertă totală de 97577450.351506. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 213.40K.