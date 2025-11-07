Informații privind prețul pentru Built on Nothing (BON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.18% Modificare de preț (1 zi) -2.98% Modificare de preț (7 zile) -25.99% Modificare de preț (7 zile) -25.99%

Prețul în timp real pentru Built on Nothing (BON) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BON a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BON este $ 0.0019941, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BON s-a modificat cu +0.18% în decursul ultimei ore, cu -2.98% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Built on Nothing (BON)

Capitalizare de piață $ 109.52K$ 109.52K $ 109.52K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 131.48K$ 131.48K $ 131.48K Ofertă află în circulație 832.45M 832.45M 832.45M Ofertă totală 999,320,416.10478 999,320,416.10478 999,320,416.10478

Capitalizarea de piață actuală pentru Built on Nothing este $ 109.52K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BON este 832.45M, cu o ofertă totală de 999320416.10478. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 131.48K.