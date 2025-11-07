Informații privind prețul pentru Buckazoids (BUCKAZOIDS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00031697 $ 0.00031697 $ 0.00031697 Minim 24 h $ 0.0003388 $ 0.0003388 $ 0.0003388 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00031697$ 0.00031697 $ 0.00031697 Maxim 24 h $ 0.0003388$ 0.0003388 $ 0.0003388 Maxim dintotdeauna $ 0.00492629$ 0.00492629 $ 0.00492629 Cel mai mic preț $ 0.00030458$ 0.00030458 $ 0.00030458 Modificare de preț (1 oră) +2.00% Modificare de preț (1 zi) -0.80% Modificare de preț (7 zile) -26.20% Modificare de preț (7 zile) -26.20%

Prețul în timp real pentru Buckazoids (BUCKAZOIDS) este $0.00033243. În ultimele 24 de ore, tokenul BUCKAZOIDS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00031697 și un maxim de $ 0.0003388, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BUCKAZOIDS este $ 0.00492629, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00030458.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BUCKAZOIDS s-a modificat cu +2.00% în decursul ultimei ore, cu -0.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Capitalizare de piață $ 326.98K$ 326.98K $ 326.98K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 326.98K$ 326.98K $ 326.98K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Buckazoids este $ 326.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BUCKAZOIDS este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 326.98K.