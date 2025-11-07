Informații privind prețul pentru Broadcom xStock (AVGOX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 354.03 $ 354.03 $ 354.03 Minim 24 h $ 372.56 $ 372.56 $ 372.56 Maxim 24 h Minim 24 h $ 354.03$ 354.03 $ 354.03 Maxim 24 h $ 372.56$ 372.56 $ 372.56 Maxim dintotdeauna $ 389.47$ 389.47 $ 389.47 Cel mai mic preț $ 282.47$ 282.47 $ 282.47 Modificare de preț (1 oră) -0.18% Modificare de preț (1 zi) -1.47% Modificare de preț (7 zile) -5.77% Modificare de preț (7 zile) -5.77%

Prețul în timp real pentru Broadcom xStock (AVGOX) este $357.15. În ultimele 24 de ore, tokenul AVGOX a fost tranzacționat între un minim de $ 354.03 și un maxim de $ 372.56, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AVGOX este $ 389.47, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 282.47.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AVGOX s-a modificat cu -0.18% în decursul ultimei ore, cu -1.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Broadcom xStock (AVGOX)

Capitalizare de piață $ 984.93K$ 984.93K $ 984.93K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.49M$ 8.49M $ 8.49M Ofertă află în circulație 2.75K 2.75K 2.75K Ofertă totală 23,725.8226846698 23,725.8226846698 23,725.8226846698

Capitalizarea de piață actuală pentru Broadcom xStock este $ 984.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AVGOX este 2.75K, cu o ofertă totală de 23725.8226846698. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.49M.