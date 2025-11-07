Informații privind prețul pentru BRO on BASE (BRO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.21% Modificare de preț (1 zi) -5.21% Modificare de preț (7 zile) -13.24% Modificare de preț (7 zile) -13.24%

Prețul în timp real pentru BRO on BASE (BRO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BRO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BRO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BRO s-a modificat cu -0.21% în decursul ultimei ore, cu -5.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BRO on BASE (BRO)

Capitalizare de piață $ 13.40K$ 13.40K $ 13.40K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.47K$ 14.47K $ 14.47K Ofertă află în circulație 910.88M 910.88M 910.88M Ofertă totală 984,032,153.0 984,032,153.0 984,032,153.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BRO on BASE este $ 13.40K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BRO este 910.88M, cu o ofertă totală de 984032153.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.47K.