Informații privind prețul pentru brickcoin (BRICK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00115065$ 0.00115065 $ 0.00115065 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.43% Modificare de preț (1 zi) -5.54% Modificare de preț (7 zile) -17.22% Modificare de preț (7 zile) -17.22%

Prețul în timp real pentru brickcoin (BRICK) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BRICK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BRICK este $ 0.00115065, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BRICK s-a modificat cu -0.43% în decursul ultimei ore, cu -5.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața brickcoin (BRICK)

Capitalizare de piață $ 7.62K$ 7.62K $ 7.62K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.62K$ 7.62K $ 7.62K Ofertă află în circulație 994.17M 994.17M 994.17M Ofertă totală 994,173,489.318571 994,173,489.318571 994,173,489.318571

Capitalizarea de piață actuală pentru brickcoin este $ 7.62K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BRICK este 994.17M, cu o ofertă totală de 994173489.318571. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.62K.