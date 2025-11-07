Informații privind prețul pentru BRIAH (BRIAH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00026157 $ 0.00026157 $ 0.00026157 Minim 24 h $ 0.00040196 $ 0.00040196 $ 0.00040196 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00026157$ 0.00026157 $ 0.00026157 Maxim 24 h $ 0.00040196$ 0.00040196 $ 0.00040196 Maxim dintotdeauna $ 0.00361951$ 0.00361951 $ 0.00361951 Cel mai mic preț $ 0.00015195$ 0.00015195 $ 0.00015195 Modificare de preț (1 oră) -6.37% Modificare de preț (1 zi) -1.70% Modificare de preț (7 zile) +31.43% Modificare de preț (7 zile) +31.43%

Prețul în timp real pentru BRIAH (BRIAH) este $0.00031263. În ultimele 24 de ore, tokenul BRIAH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00026157 și un maxim de $ 0.00040196, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BRIAH este $ 0.00361951, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00015195.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BRIAH s-a modificat cu -6.37% în decursul ultimei ore, cu -1.70% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +31.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BRIAH (BRIAH)

Capitalizare de piață $ 308.32K$ 308.32K $ 308.32K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 308.32K$ 308.32K $ 308.32K Ofertă află în circulație 996.97M 996.97M 996.97M Ofertă totală 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

Capitalizarea de piață actuală pentru BRIAH este $ 308.32K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BRIAH este 996.97M, cu o ofertă totală de 996966560.285. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 308.32K.