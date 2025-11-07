Informații privind prețul pentru Brewski (BREWSKI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00001413 Maxim 24 h $ 0.00001504 Maxim dintotdeauna $ 0.00277218 Cel mai mic preț $ 0.00001367 Modificare de preț (1 oră) -1.04% Modificare de preț (1 zi) -5.13% Modificare de preț (7 zile) -18.40%

Prețul în timp real pentru Brewski (BREWSKI) este $0.00001411. În ultimele 24 de ore, tokenul BREWSKI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001413 și un maxim de $ 0.00001504, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BREWSKI este $ 0.00277218, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001367.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BREWSKI s-a modificat cu -1.04% în decursul ultimei ore, cu -5.13% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Brewski (BREWSKI)

Capitalizare de piață $ 14.09K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 14.09K Ofertă află în circulație 998.83M Ofertă totală 998,830,797.272742

Capitalizarea de piață actuală pentru Brewski este $ 14.09K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BREWSKI este 998.83M, cu o ofertă totală de 998830797.272742. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 14.09K.