Informații privind prețul pentru Brettwu (BRETTWU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.39% Modificare de preț (1 zi) +1.29% Modificare de preț (7 zile) -9.46% Modificare de preț (7 zile) -9.46%

Prețul în timp real pentru Brettwu (BRETTWU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BRETTWU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BRETTWU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BRETTWU s-a modificat cu +0.39% în decursul ultimei ore, cu +1.29% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Brettwu (BRETTWU)

Capitalizare de piață $ 176.29K$ 176.29K $ 176.29K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 176.29K$ 176.29K $ 176.29K Ofertă află în circulație 413.57T 413.57T 413.57T Ofertă totală 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

Capitalizarea de piață actuală pentru Brettwu este $ 176.29K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BRETTWU este 413.57T, cu o ofertă totală de 413570833756849.44. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 176.29K.