Informații privind prețul pentru Breaking Bread (BRBR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.61% Modificare de preț (1 zi) +13.94% Modificare de preț (7 zile) -43.23% Modificare de preț (7 zile) -43.23%

Prețul în timp real pentru Breaking Bread (BRBR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BRBR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BRBR este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BRBR s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu +13.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -43.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Breaking Bread (BRBR)

Capitalizare de piață $ 28.96K$ 28.96K $ 28.96K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 28.96K$ 28.96K $ 28.96K Ofertă află în circulație 999.95M 999.95M 999.95M Ofertă totală 999,953,274.114448 999,953,274.114448 999,953,274.114448

Capitalizarea de piață actuală pentru Breaking Bread este $ 28.96K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BRBR este 999.95M, cu o ofertă totală de 999953274.114448. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 28.96K.