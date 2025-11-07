Informații privind prețul pentru Brainrot Research (BRNRT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.15% Modificare de preț (1 zi) -32.08% Modificare de preț (7 zile) -1.31% Modificare de preț (7 zile) -1.31%

Prețul în timp real pentru Brainrot Research (BRNRT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BRNRT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BRNRT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BRNRT s-a modificat cu -0.15% în decursul ultimei ore, cu -32.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Brainrot Research (BRNRT)

Capitalizare de piață $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.91K$ 20.91K $ 20.91K Ofertă află în circulație 999.74M 999.74M 999.74M Ofertă totală 999,743,703.2340801 999,743,703.2340801 999,743,703.2340801

Capitalizarea de piață actuală pentru Brainrot Research este $ 20.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BRNRT este 999.74M, cu o ofertă totală de 999743703.2340801. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.91K.