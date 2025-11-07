Informații privind prețul pentru Brain (SN90) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.601642 $ 0.601642 $ 0.601642 Minim 24 h $ 0.664878 $ 0.664878 $ 0.664878 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.601642$ 0.601642 $ 0.601642 Maxim 24 h $ 0.664878$ 0.664878 $ 0.664878 Maxim dintotdeauna $ 0.952517$ 0.952517 $ 0.952517 Cel mai mic preț $ 0.316266$ 0.316266 $ 0.316266 Modificare de preț (1 oră) -1.41% Modificare de preț (1 zi) +0.12% Modificare de preț (7 zile) -5.08% Modificare de preț (7 zile) -5.08%

Prețul în timp real pentru Brain (SN90) este $0.648718. În ultimele 24 de ore, tokenul SN90 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.601642 și un maxim de $ 0.664878, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN90 este $ 0.952517, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.316266.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN90 s-a modificat cu -1.41% în decursul ultimei ore, cu +0.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Brain (SN90)

Capitalizare de piață $ 356.14K$ 356.14K $ 356.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 356.14K$ 356.14K $ 356.14K Ofertă află în circulație 549.68K 549.68K 549.68K Ofertă totală 549,680.0 549,680.0 549,680.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Brain este $ 356.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN90 este 549.68K, cu o ofertă totală de 549680.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 356.14K.