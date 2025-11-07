Informații privind prețul pentru BRACKY (BRACKY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00013871 $ 0.00013871 $ 0.00013871 Minim 24 h $ 0.00016336 $ 0.00016336 $ 0.00016336 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00013871$ 0.00013871 $ 0.00013871 Maxim 24 h $ 0.00016336$ 0.00016336 $ 0.00016336 Maxim dintotdeauna $ 0.00026462$ 0.00026462 $ 0.00026462 Cel mai mic preț $ 0.00007075$ 0.00007075 $ 0.00007075 Modificare de preț (1 oră) -1.09% Modificare de preț (1 zi) -7.97% Modificare de preț (7 zile) -23.55% Modificare de preț (7 zile) -23.55%

Prețul în timp real pentru BRACKY (BRACKY) este $0.00014169. În ultimele 24 de ore, tokenul BRACKY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00013871 și un maxim de $ 0.00016336, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BRACKY este $ 0.00026462, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00007075.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BRACKY s-a modificat cu -1.09% în decursul ultimei ore, cu -7.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BRACKY (BRACKY)

Capitalizare de piață $ 12.33M$ 12.33M $ 12.33M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 13.72M$ 13.72M $ 13.72M Ofertă află în circulație 88.61B 88.61B 88.61B Ofertă totală 98,606,373,288.71667 98,606,373,288.71667 98,606,373,288.71667

Capitalizarea de piață actuală pentru BRACKY este $ 12.33M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BRACKY este 88.61B, cu o ofertă totală de 98606373288.71667. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 13.72M.