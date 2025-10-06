Informații privind prețul pentru boris (BORIS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00003182 $ 0.00003182 $ 0.00003182 Minim 24 h $ 0.000034 $ 0.000034 $ 0.000034 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00003182$ 0.00003182 $ 0.00003182 Maxim 24 h $ 0.000034$ 0.000034 $ 0.000034 Maxim dintotdeauna $ 0.00108161$ 0.00108161 $ 0.00108161 Cel mai mic preț $ 0.00002574$ 0.00002574 $ 0.00002574 Modificare de preț (1 oră) -0.27% Modificare de preț (1 zi) -3.94% Modificare de preț (7 zile) +19.22% Modificare de preț (7 zile) +19.22%

Prețul în timp real pentru boris (BORIS) este $0.00003199. În ultimele 24 de ore, tokenul BORIS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003182 și un maxim de $ 0.000034, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BORIS este $ 0.00108161, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002574.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BORIS s-a modificat cu -0.27% în decursul ultimei ore, cu -3.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +19.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața boris (BORIS)

Capitalizare de piață $ 31.99K$ 31.99K $ 31.99K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 31.99K$ 31.99K $ 31.99K Ofertă află în circulație 999.90M 999.90M 999.90M Ofertă totală 999,895,217.655314 999,895,217.655314 999,895,217.655314

Capitalizarea de piață actuală pentru boris este $ 31.99K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BORIS este 999.90M, cu o ofertă totală de 999895217.655314. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 31.99K.