Informații privind prețul pentru Boorio (ORIO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.11% Modificare de preț (7 zile) -20.02% Modificare de preț (7 zile) -20.02%

Prețul în timp real pentru Boorio (ORIO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ORIO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ORIO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ORIO s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Boorio (ORIO)

Capitalizare de piață $ 511.84K$ 511.84K $ 511.84K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 511.84K$ 511.84K $ 511.84K Ofertă află în circulație 3.00B 3.00B 3.00B Ofertă totală 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Boorio este $ 511.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ORIO este 3.00B, cu o ofertă totală de 3000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 511.84K.