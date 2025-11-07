Informații privind prețul pentru BOOPI (BOOPI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0000328 $ 0.0000328 $ 0.0000328 Minim 24 h $ 0.00003493 $ 0.00003493 $ 0.00003493 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0000328$ 0.0000328 $ 0.0000328 Maxim 24 h $ 0.00003493$ 0.00003493 $ 0.00003493 Maxim dintotdeauna $ 0.0011365$ 0.0011365 $ 0.0011365 Cel mai mic preț $ 0.00002872$ 0.00002872 $ 0.00002872 Modificare de preț (1 oră) +0.17% Modificare de preț (1 zi) -3.74% Modificare de preț (7 zile) +4.95% Modificare de preț (7 zile) +4.95%

Prețul în timp real pentru BOOPI (BOOPI) este $0.00003289. În ultimele 24 de ore, tokenul BOOPI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000328 și un maxim de $ 0.00003493, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOOPI este $ 0.0011365, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002872.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOOPI s-a modificat cu +0.17% în decursul ultimei ore, cu -3.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.95% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BOOPI (BOOPI)

Capitalizare de piață $ 31.18K$ 31.18K $ 31.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 31.41K$ 31.41K $ 31.41K Ofertă află în circulație 948.02M 948.02M 948.02M Ofertă totală 954,933,300.6823845 954,933,300.6823845 954,933,300.6823845

Capitalizarea de piață actuală pentru BOOPI este $ 31.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BOOPI este 948.02M, cu o ofertă totală de 954933300.6823845. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 31.41K.