Informații privind prețul pentru Boopa (BOOPA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01075817$ 0.01075817 $ 0.01075817 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) -0.17% Modificare de preț (7 zile) -24.80% Modificare de preț (7 zile) -24.80%

Prețul în timp real pentru Boopa (BOOPA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BOOPA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOOPA este $ 0.01075817, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOOPA s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu -0.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Boopa (BOOPA)

Capitalizare de piață $ 42.95K$ 42.95K $ 42.95K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 42.95K$ 42.95K $ 42.95K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Boopa este $ 42.95K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BOOPA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 42.95K.