Informații privind prețul pentru Bonkyo (BONKYO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00010075 Maxim 24 h $ 0.00011462 Maxim dintotdeauna $ 0.00514956 Cel mai mic preț $ 0.00007066 Modificare de preț (1 oră) -0.88% Modificare de preț (1 zi) -7.84% Modificare de preț (7 zile) -1.74%

Prețul în timp real pentru Bonkyo (BONKYO) este $0.00010203. În ultimele 24 de ore, tokenul BONKYO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00010075 și un maxim de $ 0.00011462, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BONKYO este $ 0.00514956, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00007066.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BONKYO s-a modificat cu -0.88% în decursul ultimei ore, cu -7.84% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bonkyo (BONKYO)

Capitalizare de piață $ 101.01K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 101.01K Ofertă află în circulație 994.52M Ofertă totală 994,521,485.085812

Capitalizarea de piață actuală pentru Bonkyo este $ 101.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BONKYO este 994.52M, cu o ofertă totală de 994521485.085812. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 101.01K.