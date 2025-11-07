Informații privind prețul pentru BONKHOUSE (BONKHOUSE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00122189$ 0.00122189 $ 0.00122189 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.53% Modificare de preț (1 zi) -7.64% Modificare de preț (7 zile) -20.99% Modificare de preț (7 zile) -20.99%

Prețul în timp real pentru BONKHOUSE (BONKHOUSE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BONKHOUSE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BONKHOUSE este $ 0.00122189, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BONKHOUSE s-a modificat cu -0.53% în decursul ultimei ore, cu -7.64% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.99% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BONKHOUSE (BONKHOUSE)

Capitalizare de piață $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Ofertă află în circulație 999.12M 999.12M 999.12M Ofertă totală 999,115,525.178918 999,115,525.178918 999,115,525.178918

Capitalizarea de piață actuală pentru BONKHOUSE este $ 11.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BONKHOUSE este 999.12M, cu o ofertă totală de 999115525.178918. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.34K.