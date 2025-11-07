Informații privind prețul pentru Bonk Level Saviour (SAVIOUR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01359056 $ 0.01359056 $ 0.01359056 Minim 24 h $ 0.01427515 $ 0.01427515 $ 0.01427515 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01359056$ 0.01359056 $ 0.01359056 Maxim 24 h $ 0.01427515$ 0.01427515 $ 0.01427515 Maxim dintotdeauna $ 0.04502769$ 0.04502769 $ 0.04502769 Cel mai mic preț $ 0.01359056$ 0.01359056 $ 0.01359056 Modificare de preț (1 oră) -1.72% Modificare de preț (1 zi) -2.57% Modificare de preț (7 zile) -16.81% Modificare de preț (7 zile) -16.81%

Prețul în timp real pentru Bonk Level Saviour (SAVIOUR) este $0.01371341. În ultimele 24 de ore, tokenul SAVIOUR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01359056 și un maxim de $ 0.01427515, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SAVIOUR este $ 0.04502769, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01359056.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SAVIOUR s-a modificat cu -1.72% în decursul ultimei ore, cu -2.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bonk Level Saviour (SAVIOUR)

Capitalizare de piață $ 233.09K$ 233.09K $ 233.09K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 233.09K$ 233.09K $ 233.09K Ofertă află în circulație 17.00M 17.00M 17.00M Ofertă totală 16,997,264.604571 16,997,264.604571 16,997,264.604571

Capitalizarea de piață actuală pentru Bonk Level Saviour este $ 233.09K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SAVIOUR este 17.00M, cu o ofertă totală de 16997264.604571. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 233.09K.