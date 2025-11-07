Informații privind prețul pentru Bonk Computer Token (BCT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.09% Modificare de preț (1 zi) -51.92% Modificare de preț (7 zile) +168.24% Modificare de preț (7 zile) +168.24%

Prețul în timp real pentru Bonk Computer Token (BCT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BCT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BCT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BCT s-a modificat cu -1.09% în decursul ultimei ore, cu -51.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +168.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bonk Computer Token (BCT)

Capitalizare de piață $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K Ofertă află în circulație 999.94M 999.94M 999.94M Ofertă totală 999,942,223.743179 999,942,223.743179 999,942,223.743179

Capitalizarea de piață actuală pentru Bonk Computer Token este $ 25.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BCT este 999.94M, cu o ofertă totală de 999942223.743179. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 25.97K.