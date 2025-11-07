Informații privind prețul pentru boner (BONER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.55% Modificare de preț (1 zi) -5.36% Modificare de preț (7 zile) -24.32% Modificare de preț (7 zile) -24.32%

Prețul în timp real pentru boner (BONER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BONER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BONER este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BONER s-a modificat cu -0.55% în decursul ultimei ore, cu -5.36% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.32% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața boner (BONER)

Capitalizare de piață $ 9.25K$ 9.25K $ 9.25K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.25K$ 9.25K $ 9.25K Ofertă află în circulație 999.24M 999.24M 999.24M Ofertă totală 999,241,056.826403 999,241,056.826403 999,241,056.826403

Capitalizarea de piață actuală pentru boner este $ 9.25K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BONER este 999.24M, cu o ofertă totală de 999241056.826403. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.25K.