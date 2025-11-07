Informații privind prețul pentru BOMET (BOMET) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00042372 $ 0.00042372 $ 0.00042372 Minim 24 h $ 0.0004955 $ 0.0004955 $ 0.0004955 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00042372$ 0.00042372 $ 0.00042372 Maxim 24 h $ 0.0004955$ 0.0004955 $ 0.0004955 Maxim dintotdeauna $ 0.00193848$ 0.00193848 $ 0.00193848 Cel mai mic preț $ 0.0003551$ 0.0003551 $ 0.0003551 Modificare de preț (1 oră) -2.68% Modificare de preț (1 zi) +12.39% Modificare de preț (7 zile) -41.31% Modificare de preț (7 zile) -41.31%

Prețul în timp real pentru BOMET (BOMET) este $0.00047891. În ultimele 24 de ore, tokenul BOMET a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00042372 și un maxim de $ 0.0004955, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOMET este $ 0.00193848, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0003551.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOMET s-a modificat cu -2.68% în decursul ultimei ore, cu +12.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -41.31% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BOMET (BOMET)

Capitalizare de piață $ 287.35K$ 287.35K $ 287.35K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 287.35K$ 287.35K $ 287.35K Ofertă află în circulație 600.00M 600.00M 600.00M Ofertă totală 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BOMET este $ 287.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BOMET este 600.00M, cu o ofertă totală de 600000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 287.35K.