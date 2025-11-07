Informații privind prețul pentru BNPL Pay (BNPL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02142149$ 0.02142149 $ 0.02142149 Cel mai mic preț $ 0.01869246$ 0.01869246 $ 0.01869246 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +1.01% Modificare de preț (7 zile) +1.01%

Prețul în timp real pentru BNPL Pay (BNPL) este $0.01999604. În ultimele 24 de ore, tokenul BNPL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BNPL este $ 0.02142149, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01869246.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BNPL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BNPL Pay (BNPL)

Capitalizare de piață $ 89.82K$ 89.82K $ 89.82K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.00M$ 20.00M $ 20.00M Ofertă află în circulație 4.49M 4.49M 4.49M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BNPL Pay este $ 89.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BNPL este 4.49M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.00M.