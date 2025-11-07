Informații privind prețul pentru BNBGUY (BNBGUY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.70% Modificare de preț (1 zi) -2.12% Modificare de preț (7 zile) -11.32% Modificare de preț (7 zile) -11.32%

Prețul în timp real pentru BNBGUY (BNBGUY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BNBGUY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BNBGUY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BNBGUY s-a modificat cu +0.70% în decursul ultimei ore, cu -2.12% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.32% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BNBGUY (BNBGUY)

Capitalizare de piață $ 15.70K$ 15.70K $ 15.70K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.70K$ 15.70K $ 15.70K Ofertă află în circulație 953.10M 953.10M 953.10M Ofertă totală 953,096,958.0 953,096,958.0 953,096,958.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BNBGUY este $ 15.70K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BNBGUY este 953.10M, cu o ofertă totală de 953096958.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.70K.