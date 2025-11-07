BursăDEX+
Prețul în timp real pentru BLOXWAP astăzi este 0.00101701 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BLOXWAP în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BLOXWAP pe MEXC acum.

Mai multe despre BLOXWAP

Informații de preț pentru BLOXWAP

Ce este BLOXWAP

Pagina oficială pentru BLOXWAP

Tokenomie pentru BLOXWAP

Prognoza prețurilor pentru BLOXWAP

Preț BLOXWAP (BLOXWAP)

$0.00102761
BLOXWAP (BLOXWAP) graficul prețurilor în timp real
Informații privind prețul pentru BLOXWAP (BLOXWAP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00085047
Minim 24 h
$ 0.00119671
Maxim 24 h

$ 0.00085047
$ 0.00119671
$ 0.00230684
$ 0.00033361
-7.76%

+5.77%

+12.91%

+12.91%

Prețul în timp real pentru BLOXWAP (BLOXWAP) este $0.00101701. În ultimele 24 de ore, tokenul BLOXWAP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00085047 și un maxim de $ 0.00119671, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLOXWAP este $ 0.00230684, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00033361.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLOXWAP s-a modificat cu -7.76% în decursul ultimei ore, cu +5.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +12.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BLOXWAP (BLOXWAP)

$ 1.02M
--
$ 1.02M
999.94M
999,937,064.405382
Capitalizarea de piață actuală pentru BLOXWAP este $ 1.02M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BLOXWAP este 999.94M, cu o ofertă totală de 999937064.405382. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.02M.

Istoric de preț pentru BLOXWAP (BLOXWAP) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru BLOXWAP la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru BLOXWAP la USD a fost $ -0.0002476808.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru BLOXWAP la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru BLOXWAP la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+5.77%
30 de zile$ -0.0002476808-24.35%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este BLOXWAP (BLOXWAP)

Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼

Key mechanics: • PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼ • PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼ • Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼

Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață.

Resursă BLOXWAP (BLOXWAP)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru BLOXWAP (USD)

Ce valoare va avea BLOXWAP (BLOXWAP) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale BLOXWAP (BLOXWAP) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru BLOXWAP.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru BLOXWAP!

BLOXWAP în monede locale

Tokenomie pentru BLOXWAP (BLOXWAP)

Înțelegerea tokenomică a BLOXWAP (BLOXWAP) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BLOXWAP!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre BLOXWAP (BLOXWAP)

Cât valorează BLOXWAP (BLOXWAP) astăzi?
Prețul pe viu pentru BLOXWAP în USD este 0.00101701 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BLOXWAP în USD?
Prețul actual pentru BLOXWAP la USD este $ 0.00101701. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru BLOXWAP?
Capitalizarea de piață pentru BLOXWAP este $ 1.02M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BLOXWAP?
Ofertă aflată în circulație pentru BLOXWAP este 999.94M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BLOXWAP?
BLOXWAP a obținut un preț ATH de 0.00230684 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BLOXWAP?
BLOXWAP a avut un preț ATL de 0.00033361 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BLOXWAP?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BLOXWAP este -- USD.
Va crește BLOXWAP în acest an?
BLOXWAP ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BLOXWAP pentru o analiză mai aprofundată.
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

