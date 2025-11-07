Informații privind prețul pentru BLOXWAP (BLOXWAP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00085047 $ 0.00085047 $ 0.00085047 Minim 24 h $ 0.00119671 $ 0.00119671 $ 0.00119671 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00085047$ 0.00085047 $ 0.00085047 Maxim 24 h $ 0.00119671$ 0.00119671 $ 0.00119671 Maxim dintotdeauna $ 0.00230684$ 0.00230684 $ 0.00230684 Cel mai mic preț $ 0.00033361$ 0.00033361 $ 0.00033361 Modificare de preț (1 oră) -7.76% Modificare de preț (1 zi) +5.77% Modificare de preț (7 zile) +12.91% Modificare de preț (7 zile) +12.91%

Prețul în timp real pentru BLOXWAP (BLOXWAP) este $0.00101701. În ultimele 24 de ore, tokenul BLOXWAP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00085047 și un maxim de $ 0.00119671, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLOXWAP este $ 0.00230684, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00033361.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLOXWAP s-a modificat cu -7.76% în decursul ultimei ore, cu +5.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +12.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BLOXWAP (BLOXWAP)

Capitalizare de piață $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Ofertă află în circulație 999.94M 999.94M 999.94M Ofertă totală 999,937,064.405382 999,937,064.405382 999,937,064.405382

Capitalizarea de piață actuală pentru BLOXWAP este $ 1.02M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BLOXWAP este 999.94M, cu o ofertă totală de 999937064.405382. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.02M.