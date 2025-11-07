Informații privind prețul pentru blormmy (BLORMMY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00304852$ 0.00304852 $ 0.00304852 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.51% Modificare de preț (1 zi) -24.51% Modificare de preț (7 zile) -55.17% Modificare de preț (7 zile) -55.17%

Prețul în timp real pentru blormmy (BLORMMY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BLORMMY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLORMMY este $ 0.00304852, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLORMMY s-a modificat cu +0.51% în decursul ultimei ore, cu -24.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -55.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața blormmy (BLORMMY)

Capitalizare de piață $ 134.26K$ 134.26K $ 134.26K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 134.26K$ 134.26K $ 134.26K Ofertă află în circulație 999.67M 999.67M 999.67M Ofertă totală 999,671,499.679768 999,671,499.679768 999,671,499.679768

Capitalizarea de piață actuală pentru blormmy este $ 134.26K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BLORMMY este 999.67M, cu o ofertă totală de 999671499.679768. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 134.26K.