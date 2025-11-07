Informații privind prețul pentru BlockTrader365 (BT365) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.03231752 Maxim 24 h $ 0.03237863 Maxim dintotdeauna $ 0.04230719 Cel mai mic preț $ 0.01739058 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) +0.17% Modificare de preț (7 zile) +3.16%

Prețul în timp real pentru BlockTrader365 (BT365) este $0.03237538. În ultimele 24 de ore, tokenul BT365 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03231752 și un maxim de $ 0.03237863, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BT365 este $ 0.04230719, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01739058.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BT365 s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu +0.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.16% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BlockTrader365 (BT365)

Capitalizare de piață $ 3.24M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.24M Ofertă află în circulație 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BlockTrader365 este $ 3.24M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BT365 este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.24M.