Informații privind prețul pentru BlockAI (BAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.5 Cel mai mic preț $ 0.061623 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -8.75%

Prețul în timp real pentru BlockAI (BAI) este $0.114006. În ultimele 24 de ore, tokenul BAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BAI este $ 1.5, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.061623.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BAI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.75% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BlockAI (BAI)

Capitalizare de piață $ 76.38K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 684.04K Ofertă află în circulație 669.96K Ofertă totală 6,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BlockAI este $ 76.38K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BAI este 669.96K, cu o ofertă totală de 6000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 684.04K.