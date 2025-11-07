Informații privind prețul pentru blai (BLAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00098447 $ 0.00098447 $ 0.00098447 Minim 24 h $ 0.00105212 $ 0.00105212 $ 0.00105212 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00098447$ 0.00098447 $ 0.00098447 Maxim 24 h $ 0.00105212$ 0.00105212 $ 0.00105212 Maxim dintotdeauna $ 0.01077165$ 0.01077165 $ 0.01077165 Cel mai mic preț $ 0.00076277$ 0.00076277 $ 0.00076277 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -2.72% Modificare de preț (7 zile) -14.71% Modificare de preț (7 zile) -14.71%

Prețul în timp real pentru blai (BLAI) este $0.00098492. În ultimele 24 de ore, tokenul BLAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00098447 și un maxim de $ 0.00105212, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLAI este $ 0.01077165, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00076277.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLAI s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -2.72% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.71% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața blai (BLAI)

Capitalizare de piață $ 763.37K$ 763.37K $ 763.37K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 985.00K$ 985.00K $ 985.00K Ofertă află în circulație 775.00M 775.00M 775.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru blai este $ 763.37K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BLAI este 775.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 985.00K.