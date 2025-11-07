Informații privind prețul pentru BladeSwap (BLADE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.207049$ 0.207049 $ 0.207049 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.80% Modificare de preț (1 zi) -4.42% Modificare de preț (7 zile) -12.01% Modificare de preț (7 zile) -12.01%

Prețul în timp real pentru BladeSwap (BLADE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BLADE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLADE este $ 0.207049, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLADE s-a modificat cu +0.80% în decursul ultimei ore, cu -4.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BladeSwap (BLADE)

Capitalizare de piață $ 86.60K$ 86.60K $ 86.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 165.16K$ 165.16K $ 165.16K Ofertă află în circulație 96.95M 96.95M 96.95M Ofertă totală 184,899,125.6490194 184,899,125.6490194 184,899,125.6490194

Capitalizarea de piață actuală pentru BladeSwap este $ 86.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BLADE este 96.95M, cu o ofertă totală de 184899125.6490194. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 165.16K.