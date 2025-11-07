Informații privind prețul pentru Bitrecs (SN122) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.682186 $ 0.682186 $ 0.682186 Minim 24 h $ 0.75415 $ 0.75415 $ 0.75415 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.682186$ 0.682186 $ 0.682186 Maxim 24 h $ 0.75415$ 0.75415 $ 0.75415 Maxim dintotdeauna $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Cel mai mic preț $ 0.337554$ 0.337554 $ 0.337554 Modificare de preț (1 oră) -1.56% Modificare de preț (1 zi) -0.99% Modificare de preț (7 zile) +6.54% Modificare de preț (7 zile) +6.54%

Prețul în timp real pentru Bitrecs (SN122) este $0.736548. În ultimele 24 de ore, tokenul SN122 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.682186 și un maxim de $ 0.75415, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN122 este $ 1.16, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.337554.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN122 s-a modificat cu -1.56% în decursul ultimei ore, cu -0.99% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bitrecs (SN122)

Capitalizare de piață $ 201.96K$ 201.96K $ 201.96K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.36M$ 15.36M $ 15.36M Ofertă află în circulație 276.05K 276.05K 276.05K Ofertă totală 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Bitrecs este $ 201.96K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN122 este 276.05K, cu o ofertă totală de 21000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.36M.