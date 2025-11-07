Informații privind prețul pentru BitcoinZK (ZYRA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02272938 $ 0.02272938 $ 0.02272938 Minim 24 h $ 0.02570218 $ 0.02570218 $ 0.02570218 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02272938$ 0.02272938 $ 0.02272938 Maxim 24 h $ 0.02570218$ 0.02570218 $ 0.02570218 Maxim dintotdeauna $ 0.167321$ 0.167321 $ 0.167321 Cel mai mic preț $ 0.02012053$ 0.02012053 $ 0.02012053 Modificare de preț (1 oră) -0.39% Modificare de preț (1 zi) -1.87% Modificare de preț (7 zile) -65.63% Modificare de preț (7 zile) -65.63%

Prețul în timp real pentru BitcoinZK (ZYRA) este $0.02303173. În ultimele 24 de ore, tokenul ZYRA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02272938 și un maxim de $ 0.02570218, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZYRA este $ 0.167321, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02012053.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZYRA s-a modificat cu -0.39% în decursul ultimei ore, cu -1.87% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -65.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BitcoinZK (ZYRA)

Capitalizare de piață $ 5.75M$ 5.75M $ 5.75M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 23.01M$ 23.01M $ 23.01M Ofertă află în circulație 250.00M 250.00M 250.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru BitcoinZK este $ 5.75M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZYRA este 250.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 23.01M.