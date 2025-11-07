Informații privind prețul pentru Bitcoin the Turtle (SLOW) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01032897 $ 0.01032897 $ 0.01032897 Minim 24 h $ 0.01335733 $ 0.01335733 $ 0.01335733 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01032897$ 0.01032897 $ 0.01032897 Maxim 24 h $ 0.01335733$ 0.01335733 $ 0.01335733 Maxim dintotdeauna $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 Cel mai mic preț $ 0.00487056$ 0.00487056 $ 0.00487056 Modificare de preț (1 oră) +0.54% Modificare de preț (1 zi) +9.15% Modificare de preț (7 zile) -6.03% Modificare de preț (7 zile) -6.03%

Prețul în timp real pentru Bitcoin the Turtle (SLOW) este $0.01147196. În ultimele 24 de ore, tokenul SLOW a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01032897 și un maxim de $ 0.01335733, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SLOW este $ 0.0414631, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00487056.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SLOW s-a modificat cu +0.54% în decursul ultimei ore, cu +9.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bitcoin the Turtle (SLOW)

Capitalizare de piață $ 226.15K$ 226.15K $ 226.15K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 233.53K$ 233.53K $ 233.53K Ofertă află în circulație 19.71M 19.71M 19.71M Ofertă totală 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Bitcoin the Turtle este $ 226.15K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SLOW este 19.71M, cu o ofertă totală de 20356524.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 233.53K.