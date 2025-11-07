Informații privind prețul pentru Bitcoin Bob (₿O₿) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00038156 $ 0.00038156 $ 0.00038156 Minim 24 h $ 0.00039673 $ 0.00039673 $ 0.00039673 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00038156$ 0.00038156 $ 0.00038156 Maxim 24 h $ 0.00039673$ 0.00039673 $ 0.00039673 Maxim dintotdeauna $ 0.03776657$ 0.03776657 $ 0.03776657 Cel mai mic preț $ 0.00034992$ 0.00034992 $ 0.00034992 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.17% Modificare de preț (7 zile) -20.33% Modificare de preț (7 zile) -20.33%

Prețul în timp real pentru Bitcoin Bob (₿O₿) este $0.00038575. În ultimele 24 de ore, tokenul ₿O₿ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00038156 și un maxim de $ 0.00039673, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ₿O₿ este $ 0.03776657, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00034992.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ₿O₿ s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bitcoin Bob (₿O₿)

Capitalizare de piață $ 8.10K$ 8.10K $ 8.10K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.10K$ 8.10K $ 8.10K Ofertă află în circulație 21.00M 21.00M 21.00M Ofertă totală 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Bitcoin Bob este $ 8.10K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ₿O₿ este 21.00M, cu o ofertă totală de 21000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.10K.