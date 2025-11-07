Informații privind prețul pentru Bitcicoin (BITCI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.27% Modificare de preț (1 zi) -4.35% Modificare de preț (7 zile) -10.74% Modificare de preț (7 zile) -10.74%

Prețul în timp real pentru Bitcicoin (BITCI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BITCI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BITCI este $ 0.120568, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BITCI s-a modificat cu -0.27% în decursul ultimei ore, cu -4.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bitcicoin (BITCI)

Capitalizare de piață $ 163.19K$ 163.19K $ 163.19K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 401.83K$ 401.83K $ 401.83K Ofertă află în circulație 8.45B 8.45B 8.45B Ofertă totală 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Bitcicoin este $ 163.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BITCI este 8.45B, cu o ofertă totală de 20817970797.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 401.83K.