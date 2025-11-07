Informații privind prețul pentru BirbStrategy (BIRBSTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00124035 $ 0.00124035 $ 0.00124035 Minim 24 h $ 0.00131482 $ 0.00131482 $ 0.00131482 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00124035$ 0.00124035 $ 0.00124035 Maxim 24 h $ 0.00131482$ 0.00131482 $ 0.00131482 Maxim dintotdeauna $ 0.01847473$ 0.01847473 $ 0.01847473 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -0.04% Modificare de preț (7 zile) -23.52% Modificare de preț (7 zile) -23.52%

Prețul în timp real pentru BirbStrategy (BIRBSTR) este $0.00125628. În ultimele 24 de ore, tokenul BIRBSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00124035 și un maxim de $ 0.00131482, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BIRBSTR este $ 0.01847473, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BIRBSTR s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -0.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BirbStrategy (BIRBSTR)

Capitalizare de piață $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Ofertă află în circulație 945.86M 945.86M 945.86M Ofertă totală 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327

Capitalizarea de piață actuală pentru BirbStrategy este $ 1.19M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BIRBSTR este 945.86M, cu o ofertă totală de 945860438.2178327. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.19M.