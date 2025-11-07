Informații privind prețul pentru Bikera (IMERA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.82% Modificare de preț (1 zi) -8.21% Modificare de preț (7 zile) -12.41% Modificare de preț (7 zile) -12.41%

Prețul în timp real pentru Bikera (IMERA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul IMERA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IMERA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IMERA s-a modificat cu -0.82% în decursul ultimei ore, cu -8.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bikera (IMERA)

Capitalizare de piață $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Ofertă află în circulație 999.81M 999.81M 999.81M Ofertă totală 999,806,438.486462 999,806,438.486462 999,806,438.486462

Capitalizarea de piață actuală pentru Bikera este $ 20.14K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru IMERA este 999.81M, cu o ofertă totală de 999806438.486462. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.14K.