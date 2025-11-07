Informații privind prețul pentru BetterTherapy (SN102) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.587962 $ 0.587962 $ 0.587962 Minim 24 h $ 0.64916 $ 0.64916 $ 0.64916 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.587962$ 0.587962 $ 0.587962 Maxim 24 h $ 0.64916$ 0.64916 $ 0.64916 Maxim dintotdeauna $ 0.952224$ 0.952224 $ 0.952224 Cel mai mic preț $ 0.308385$ 0.308385 $ 0.308385 Modificare de preț (1 oră) -1.96% Modificare de preț (1 zi) -1.21% Modificare de preț (7 zile) -6.23% Modificare de preț (7 zile) -6.23%

Prețul în timp real pentru BetterTherapy (SN102) este $0.629392. În ultimele 24 de ore, tokenul SN102 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.587962 și un maxim de $ 0.64916, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN102 este $ 0.952224, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.308385.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN102 s-a modificat cu -1.96% în decursul ultimei ore, cu -1.21% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BetterTherapy (SN102)

Capitalizare de piață $ 896.70K$ 896.70K $ 896.70K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 896.70K$ 896.70K $ 896.70K Ofertă află în circulație 1.42M 1.42M 1.42M Ofertă totală 1,416,885.03633361 1,416,885.03633361 1,416,885.03633361

Capitalizarea de piață actuală pentru BetterTherapy este $ 896.70K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN102 este 1.42M, cu o ofertă totală de 1416885.03633361. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 896.70K.