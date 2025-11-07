Informații privind prețul pentru BETRMINT (BETR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.41% Modificare de preț (1 zi) -6.77% Modificare de preț (7 zile) -16.42% Modificare de preț (7 zile) -16.42%

Prețul în timp real pentru BETRMINT (BETR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BETR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BETR este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BETR s-a modificat cu -0.41% în decursul ultimei ore, cu -6.77% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.42% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BETRMINT (BETR)

Capitalizare de piață $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Ofertă află în circulație 100.00B 100.00B 100.00B Ofertă totală 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Capitalizarea de piață actuală pentru BETRMINT este $ 1.10M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BETR este 100.00B, cu o ofertă totală de 99999999999.99998. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.10M.